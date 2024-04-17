Аномальные холода и глобальное потепление — новое исследование о том, как они связаны

Три года назад, в марте 2021-го, на пляжах Южной Африки наблюдали грустную картину: гигантские скаты-манты, которые как огромные полотна растянулись брюхом вверх на камнях и раскинули свои плавники-крылья, на берегу оказались и трехметровые акулы-быки и множество более мелких обителей океана… Обычно такая массовая гибель происходит из-за слишком теплой воды, низкого содержания кислорода или цветения токсичных водорослей.