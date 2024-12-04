Директор MI6 Мур заявил в Париже о тесном сотрудничестве разведок Запада в глобальной дестабилизации

Речь сэра Ричарда Мура, руководителя SIS, 29 ноября 2024 г. Перевод ЯндексСэр Ричард Мур, глава Секретной разведывательной службы обсудил отношения между разведками Великобритании и Франции и 120-ю годовщину Антанты.
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