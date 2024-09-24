Бывший министр культуры России Владимир Мединский на встрече с участниками форума «Арктический диалог» сделал серьёзное заявление о возможности сокращения сроков […] The post Сроки получения среднего и высшего образования могут быть сокращены appeared first on Медиакратия.
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