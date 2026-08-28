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Казанда яңа медицина үзәге төзеләчәк

Казанның Җиңү проспектындагы 105/1 нче йортта медицина дәвалау-диагностика амбулатор-поликлиника учреждениесен төзү проекты дәүләтнеке булмаган экспертизадан уңай нәтиҗә алды.

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