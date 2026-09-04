В Индии соседи поссорились, пытаясь выяснить, кто должен заботиться о котятах

В Индии соседи поссорились, потому что не смогли договориться, кто должен заботиться о котятах, появившихся после «романа» их питомцев, пишет NDTV.
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