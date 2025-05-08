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Расчет войск КНР на параде 9 мая в Москве будет самым большим из иностранных

Расчет войск КНР на параде 9 мая в Москве будет самым большим из иностранных

Парадный расчет военных Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики (КНР) на параде 9 мая в Москве будет самым большим из иностранных, заявил 8 мая президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпинем.

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