В Красноярском крае полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в организации в своей квартире нарколабораторию

Следственным отделом ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск Красноярского края окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, организовавшего подпольную нарколабораторию в своей квартире.
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