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Acer показала 5G-новинки: карта Connect D5P и роутер Connect X6ES

Acer показала 5G-новинки: карта Connect D5P и роутер Connect X6ES

Acer анонсировала два сетевых устройства с поддержкой 5G: компактную мобильную карту Connect D5P и стационарный маршрутизатор Connect X6ES CPE.

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