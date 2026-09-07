Молодежная сборная России сыграет с Северной Македонией в сентябре и Сербией в октябре

Молодежная сборная России проведет товарищеские матчи со сборными Северной Македонии и Сербии во время ближайшего сбора, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
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