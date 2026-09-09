«Сделаем Германию снова великой»: Трамп фактически поддержал «АдГ» против Мерца Президент США Дональд Трамп поздравил партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) с.
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