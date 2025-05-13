Премьер-министр России Михаил Мишустин переутвердил список животных, содержание которых запрещено. Список, содержащий 121 вид, опубликован на официальном портале правовой информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Киеве собирается привычная компания, чтобы вновь диктовать свои условия России
- Запад, не знавший столько горя, сколько Россия, никогда не поймет, почему Вторая мировая война для нее — Великая Отечественная
- 10 мая в Киеве прозвучал ультиматум в адрес России — «полное и безоговорочное» прекращения огня с 12 мая. Ответ Кремля последовал быстро
Свежие комментарии