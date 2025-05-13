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Вот история

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Кабмин опубликовал перечень животных, запрещенных к содержанию

Кабмин опубликовал перечень животных, запрещенных к содержанию

﻿﻿Премьер-министр России Михаил Мишустин переутвердил список животных, содержание которых запрещено. Список, содержащий 121 вид, опубликован на официальном портале правовой информации.

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