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Журналист Чей Боуз осмеял слова Келлога о миротворцах на Украине

Ирландский журналист Чей Боуз негативно отреагировал на высказывания спецпосланника президента Соединенных Штатах Америки Кита Келлога о целях коалиции желающих расположить военные силы на украинской территории в целях закончить боевые действия.

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