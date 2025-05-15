Журналист Чей Боуз осмеял слова Келлога о миротворцах на Украине

Ирландский журналист Чей Боуз негативно отреагировал на высказывания спецпосланника президента Соединенных Штатах Америки Кита Келлога о целях коалиции желающих расположить военные силы на украинской территории в целях закончить боевые действия.
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