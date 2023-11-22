Совфед одобрил закон о выплатах детям погибших сотрудников СК

Совет Федерации одобрил изменения в закон «О Следственном комитете РФ». Как пояснил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев, речь идет о назначении денежной компенсации детям погибших сотрудников СК России.
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