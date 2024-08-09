Павел Малков рассказал об отдыхе детей в лагерях Рязанской области

"За лето в них отдохнут более 26 тысяч детей. В том числе дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья, дети участников СВО и ребята из Белгородской области", - написал глава региона.
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