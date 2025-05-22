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Царьград

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Зеленский послал Путину "грозный месседж": Началось самое интересное. Коротченко всё расшифровал

Зеленский послал Путину "грозный месседж": Началось самое интересное. Коротченко всё расшифровал

Эксперт Коротченко счёл, что атаки ВСУ во время переговоров являются месседжем Зеленского.Неделю назад Россия и Украина провели прямые переговоры, прерванные ещё в 2022 году по инициативе Киева.

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