Новые угрозы: почему нам не нужно больше Украины

АвтОр, Пригожина не трогай только. Что ты о нём знаешь ? Почему его убили ? Какую не правду он сказал о ГШ ? Или хохложопые не вошли в Курскую область ?

Рауф Растов

Единственное, в чём можно согласиться с автором – это идея о том, что создание притягательного образа Великой России может стать определяющим фактором пророссийского переформатирования ныне дремучего массового сознания украинских русофобов. Во вступительной части статьи автор проталкивает идею о самодовлеющем значении переговоров с США, независимо от того, «как их интерпретируют и что из этого получится». Далее следует попытка обоснования необходимости оставить на будущее хоть какой-нибудь плацдарм для украинских реваншистов. А завершающий абзац содержит основную подоплёку его аргументов применительно к текущему моменту – идею о 30 днях перемирия, хитро упакованную им в привлекательную обёртку лестных реверансов в адрес русских. И, наконец, - с позволения Людмилы, - хотел бы выразить своё несогласие с авторским раздельным написанием прилагательного «неугодных» и наречия «наедине».