Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Sergey Korotun
    Потом окажется, что это вообще мужик.Вы живете как в п...
  • Рауф Растов
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Новые угрозы: почему нам не нужно больше Украины

Новые угрозы: почему нам не нужно больше Украины

В нашем обществе сейчас идет жесткий спор по поводу серьезных и важных тем. И мы попробуем разобраться кто прав в этом споре, а кто хочет втянуть Россию в очередную жопу.

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Комментарии
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АИ
Андрей Ильин
Согласен. Измаил должен быть наш!!!
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5 час.
В С
АвтОр, Пригожина не трогай только. Что ты о нём знаешь ? Почему его убили ? Какую не правду он сказал о ГШ ? Или хохложопые не вошли в Курскую область ?
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4 час.
Рауф Растов
Единственное, в чём можно согласиться с автором – это идея о том, что создание притягательного образа Великой России может стать определяющим фактором пророссийского переформатирования ныне дремучего массового сознания украинских русофобов. Во вступительной части статьи автор проталкивает идею о самодовлеющем значении переговоров с США, независимо от того, «как их интерпретируют и что из этого получится». Далее следует попытка обоснования необходимости оставить на будущее хоть какой-нибудь плацдарм для украинских реваншистов. А завершающий абзац содержит основную подоплёку его аргументов применительно к текущему моменту – идею о 30 днях перемирия, хитро упакованную им в привлекательную обёртку лестных реверансов в адрес русских. И, наконец, - с позволения Людмилы, - хотел бы выразить своё несогласие с авторским раздельным написанием прилагательного «неугодных» и наречия «наедине».
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1 час.
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