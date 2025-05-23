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Гамбург (ATP). 1/2 финала. Рублев сыграет с Оже-Альяссимом, Коболли – с Этчеверри

Гамбург (ATP). 1/2 финала. Рублев сыграет с Оже-Альяссимом, Коболли – с Этчеверри

Сетка турнира здесь. Hamburg Open Гамбург, Германия 18 – 24 мая 2025 ATP 500 Призовой фонд – 2 158 560 евро Открытые корты, грунт 1/2 финала Феликс Оже-Альяссим (Канада)  Андрей Рублев (Россия) Дата проведения 23 мая, 18.

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