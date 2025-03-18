Раскрыты серьезные проблемы со здоровьем у каждого десятого россиянина

Каждый десятый россиянин может страдать от проблем с почками Каждого десятого россиянина затрагивают проблемы с почками, но большинство узнает о них лишь на поздних стадиях, когда человеку необходимы гемодиализ или трансплантация, сообщает Lenta.
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