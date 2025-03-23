МВД предупредило граждан о рисках подключения к бесплатному Wi-Fi

Подключение к бесплатному Wi-Fi, а также использование зарядных устройств в общественных местах может привести к установке на мобильное устройство вредоносного программного обеспечения, которое похитит личные данные владельца гаджета, включая логины и пароли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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