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МВД предупредило граждан о рисках подключения к бесплатному Wi-Fi

МВД предупредило граждан о рисках подключения к бесплатному Wi-Fi

Подключение к бесплатному Wi-Fi, а также использование зарядных устройств в общественных местах может привести к установке на мобильное устройство вредоносного программного обеспечения, которое похитит личные данные владельца гаджета, включая логины и пароли.

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