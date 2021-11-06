Что такое паническая атака и как с ней справиться?

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяЗдоровьеЧто такое паническая атака и как с ней справиться?Пожалуй, это состояние нельзя проигнорировать. Уровень страха зашкаливает, ощущение, что жизнь висит на волоске.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей НововожиловЯ врач невролог. у моей жены бывают панические атаки, редко, но бывают. И ещё, много лет назад читал в журнале "Знание сила" обширную статью, про корень Валерианы, 3 таблетки валерианы в день улучшают качество и продолжительность жизни как и корень ЖЕНЬШЕНЯ! Если за рулём и пр. опасности, можно выпить 3 таблетки вечером с 15-и минутным перерывом. С Уважением Новожилов Сергей Александрович.Комментировать
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