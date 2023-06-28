Военное обозрение

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В МИД РФ подтвердили информацию о состоявшихся с Китаем переговорах по вопросам ПРО

В МИД РФ подтвердили информацию о состоявшихся с Китаем переговорах по вопросам ПРО

Накануне состоялись очередные консультации между внешнеполитическими ведомствами России и Китая по вопросам противоракетной обороны (ПРО).

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