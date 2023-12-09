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Роскомнадзор заявил о восстановлении обезличенных данных. Они могут указать на пользователя

Роскомнадзор заявил о восстановлении обезличенных данных. Они могут указать на пользователя

Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что обезличенные персональные данные все равно могут охарактеризовать человекаКак сообщает ТАСС, на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике Вагнер отметил, что персональные данные, которые получены в результате обезличивания, все равно «остаются персональными».

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