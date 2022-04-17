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Российские семена могут закупать по государственному заказу

Российские семена могут закупать по государственному заказу

Минсельхозом должен сформировать госзаказ на семена для российских производителей. Инициативу обсуждали на совещании ведущих селекционеров с участием представителей комитета Госдумы по науке и высшему образованию, сообщает «Парламентская газета».

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