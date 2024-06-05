Разработчики ремейка Oblivion показали новые скриншоты Разработчики неофициал...

Разработчики ремейка Oblivion показали новые скриншотыРазработчики неофициального ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition, получившего название Skyblivion, продолжают делиться новыми скриншотами проекта.
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