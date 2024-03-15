Прощеное воскресенье 2024: можно ли в эти выходные, 16 и 17 марта, сажать рассаду, ходить на кладбище — строгие запреты Алиса БронскаяВ эти выходные дни — 16 и 17 марта — у православных завершается неделя Масленицы.