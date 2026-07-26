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Цена союза окажется высокой. Германия получила выгоду, не вложив ни цента

Цена союза окажется высокой. Германия получила выгоду, не вложив ни цента

По мнению Ксении Федоровой, ядерное сближение Франции и Германии в тот момент, когда Берлин форсирует перевооружение, грозит размыванием французского суверенитета и превращением ядерного сдерживания в европейский инструмент.

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