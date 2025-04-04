В Томске риелтору Орловой назначили обязательные работы после слов о бойцах СВО

Риелтору Марине Орловой и блогеру Дарье Черданцевой назначили обязательные работы после того, как женщины на видео обсуждали «бизнес-план» по приобретению квартиры с помощью брака с участником спецоперации.
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