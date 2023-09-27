Австралия согласилась на переговоры с Катаром по запрету на допавиарейсы

Встречу с официальными лицами Катара назначат австралийские чиновники, чтобы обсудить вызвавшее много споров решение федерального правительства Австралии отклонить просьбу авиакомпании Qatar Airways почти удвоить количество рейсов в Австралию, пишет 27 сентября Австралийская телерадиовещательная корпорация (ABC).
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