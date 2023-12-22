Топилин: Санкции помогут России сделать прорыв в различных областях

За годы мировой истории многие страны были ограничены санкциями, но лишь российская экономика показала рост: валовый продукт (ВВП) выросли на три процента, обрабатывающие отрасли в промышленности — почти на семь процентов.
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