ВС РФ уничтожили в лесу крупную группу украинских диверсантов

Заметив в лесу крупную диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ, старший сержант ВС РФ Виктор Прокопченко дал команду своим подчиненным на её уничтожение до прибытия основных сил, хотя его подразделение по численности уступало украинскому.