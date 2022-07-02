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ВС РФ уничтожили в лесу крупную группу украинских диверсантов

ВС РФ уничтожили в лесу крупную группу украинских диверсантов

Заметив в лесу крупную диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ, старший сержант ВС РФ Виктор Прокопченко дал команду своим подчиненным на её уничтожение до прибытия основных сил, хотя его подразделение по численности уступало украинскому.

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