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Легенды бразильского футбола влипли в скандал с подделкой документов: Силва и Карлос получили липовые дипломы?

Легенды бразильского футбола влипли в скандал с подделкой документов: Силва и Карлос получили липовые дипломы?

Выдавал экс-помощник Марадоны!В Южной Америке разгорелся громкий скандал, в центре которого оказались сразу несколько известных экс-футболистов.

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