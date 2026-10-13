Легенды бразильского футбола влипли в скандал с подделкой документов: Силва и Карлос получили липовые дипломы?

Выдавал экс-помощник Марадоны!В Южной Америке разгорелся громкий скандал, в центре которого оказались сразу несколько известных экс-футболистов.
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