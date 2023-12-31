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Нетаньяху: Боевые действия в секторе Газа продлятся «много месяцев»

Нетаньяху: Боевые действия в секторе Газа продлятся «много месяцев»

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поделился информацией о том, что военная операция, направленная против палестинской радикальной организации ХАМАС на территории сектора Газа продлится еще «много месяцев» до достижения поставленных целей.

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