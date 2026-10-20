Для работы материалу не нужны внешнее электропитание и дополнительные металлические катализаторы Учёные из Университета штата Орегон (Oregon State University) разработали подход к получению водорода из воды с помощью солнечного света.
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