В правительстве РФ рассказали о восстановлении прав дольщиков

По итогам девяти месяцев этого года восстановлены права свыше 30 тысяч дольщиков. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ, председатель наблюдательного совета ППК «Фонд развития территорий» Марат Хуснуллин.
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