Ночью из-за атаки беспилотников на Калугу произошел пожар на предприятии

В ночь на 25 ноября на Калугу была совершена атака из 8 беспилотников, в результате произошел пожар. Сегодня около двух часов ночи губернатор Владислав Шапша сообщил в соцсети, что силы ПВО уничтожили над Калугой 3 БПЛА.