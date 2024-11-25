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Калуга-поиск

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Ночью из-за атаки беспилотников на Калугу произошел пожар на предприятии

Ночью из-за атаки беспилотников на Калугу произошел пожар на предприятии

В ночь на 25 ноября на Калугу была совершена атака из 8 беспилотников, в результате произошел пожар. Сегодня около двух часов ночи губернатор Владислав Шапша сообщил в соцсети, что силы ПВО уничтожили над Калугой 3 БПЛА.

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