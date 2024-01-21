«Вслух.ру»: материал для теплиц должен быть проверенного качества

Сотовый карбонат, который дачники используют при строительстве теплиц, имеет свои особенности. Материал со временем разрушается, поэтому на этапе возведения конструкции важно выбрать тот, что обладает большей толщиной, привел «Вслух.
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