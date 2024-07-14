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Ерохин о Суперкубке: «Хорошо, что «Зенит» начал сезон именно с такой игры и с победы. «Краснодар» будет бороться за верхние места» 

Ерохин о Суперкубке: «Хорошо, что «Зенит» начал сезон именно с такой игры и с победы. «Краснодар» будет бороться за верхние места» 

– За счет чего смогли победить? Показалось, что «Краснодар» был не готов к матчу, особенно в первом тайме.

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