США пригрозили властям Грузии новыми санкциями

Дополнительные санкции против грузинских властей планирует принять Белый дом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкена, 4 декабря сообщает пресс-служба Госдепаю «США сейчас готовятся использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, в том числе ввести дополнительные санкции, в дополнение к дальнейшему проведению обзора двустороннего сотрудничества, о котором мы объявили ранее», — отметил Блинкен.
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