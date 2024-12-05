США пригрозили властям Грузии новыми санкциями

Дополнительные санкции против грузинских властей планирует принять Белый дом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкена, 4 декабря сообщает пресс-служба Госдепаю «США сейчас готовятся использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, в том числе ввести дополнительные санкции, в дополнение к дальнейшему проведению обзора двустороннего сотрудничества, о котором мы объявили ранее», — отметил Блинкен.