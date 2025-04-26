Дети из 30 государств приедут на юбилейную смену в «Артек»

Шестая смена Международного детского центра «Артек» объединит участников из более чем 30 государств, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 апреля на заседании оргкомитета по подготовке к столетию лагеря, которое провёл вице-премьер Дмитрий Чернышенко .