Дети из 30 государств приедут на юбилейную смену в «Артек»

Шестая смена Международного детского центра «Артек» объединит участников из более чем 30 государств, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 апреля на заседании оргкомитета по подготовке к столетию лагеря, которое провёл вице-премьер Дмитрий Чернышенко .
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