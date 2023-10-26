Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

Колокольцев дал указание прекратить мигрантский беспредел, или Рейды были неслучайны

Колокольцев дал указание прекратить мигрантский беспредел, или Рейды были неслучайны

Ну что, друзья, похоже мы всё-таки докричались до власти, и за мигрантов теперь возьмутся всерьёз. Хотя, возможно, до неё, наконец, докричались те малолетние таджики, которые выложили видео с оскорблениями самарского губернатора и угрозами сексуального насилия в отношении него, но, так или иначе "вагончик тронулся, перрон останулся" :)) Это камешек в огород тех, кто ещё два года назад ругал меня за то, что я поднимаю эту проблему и убеждал, что мигранты очень тихие и очень вежливые.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Почему не рассказывают о тех, кто допустил мигрантов-преступников в Россию. Как наказывают тех, кто прописывает сотнями у себя, паспортистов, полицию, которая не следит за этим, зарабатывают на этом.
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4 д.
ВН
Владимир Никитин
Увы, это же чиновники, представители власти! Сам себя никто наказывать не будет. Да и посмотрите там, &quot;на верху&quot;, доходы и расходы чиновников совпадают, или всё-таки нет!? Вот потому и наказаний не будет!
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4 д.
К
Корсаков
Всё это хуйня и бла-бла-бла. Ничего не изменится кроме размера взяток. Будут больше заносить чинушам и соответственно побольше грабить русское население
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4 д.

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