Потребуется более 133 тысяч коек.Пик заболеваемости омикрон-штаммом в России может произойти 22 января, 5 февраля это подтвердит официальная статистика, утверждают ученые Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (The Institute for Health Metrics and Evaluation; IHME).