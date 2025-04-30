Еще две жертвы вчерашнего урагана. Мужчина и женщина утонули в реке, возвращаясь с кладбища во время урагана в Омской области.
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Еще две жертвы вчерашнего урагана. Мужчина и женщина утонули в реке, возвращаясь с кладбища во время урагана в Омской области.