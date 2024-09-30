«Поставлю на колени, закрою на сутки и будет отмаливать грехи», — Лепс сделал заявление после развода SHAMAN

Григорий Лепс не смог пройти мимо новости о разводе его коллеги и близкого друга SHAMAN, который не так давно заявил о том, что им с супругой Еленой Мартыновой больше не по пути в связи с занятостью обоих на работе.
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