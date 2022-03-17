Хельмут Марко: Mercedes постоянно ноют на зимних тестах

Хельмут Марко: Mercedes постоянно ноют на зимних тестахGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко согласен с Максом Ферстаппеном, ранее на этой неделе заявившим, что Mercedes не стоит списывать со счетов.
Хельмут Марко: Mercedes постоянно ноют на зимних тестахGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко согласен с Максом Ферстаппеном, ранее на этой неделе заявившим, что Mercedes не стоит списывать со счетов.
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