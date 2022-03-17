autosprot.com

12 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Andrew
    Мужик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Даниил Квят отказ...
  • Николай Николаевич
    8 лет гибли невинные люди ,теряли свои дома,имущество,и НИКОГО это не беспокоило!«Есть вещи важнее...
  • Alexandre Grishkov
    Vse bilo sdelano pravil'no!!!Тупиковая ситуаци...

Хельмут Марко: Mercedes постоянно ноют на зимних тестах

Хельмут Марко: Mercedes постоянно ноют на зимних тестах

Хельмут Марко: Mercedes постоянно ноют на зимних тестахGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко согласен с Максом Ферстаппеном, ранее на этой неделе заявившим, что Mercedes не стоит списывать со счетов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх