Раскрыта цена и характеристики BYD Sealion 08: большой и роскошный кроссовер стоит менее 3 млн рублей в Китае

Новый кроссовер BYD Sealion 08 поступит на китайский рынок третьего сентября. Ранее компания открыла прием предварительных заказов на этот кроссовер, оценив его в минимальные 230 000 юаней, что в пересчете по курсу составляет 2,94 млн рублей.