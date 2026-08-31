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При атаке ВСУ на Белгородскую область погибли три человека

При атаке ВСУ на Белгородскую область погибли три человека

ВСУ 164 раза атаковали Белгородскую область за сутки. Погибли три человека, среди них — 16-летний парень, сообщил глава региона Александр Шуваев в своем телеграм-канале.

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