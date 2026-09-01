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«Остановите конвейер смерти!»: что известно о гибели собак после прививки «Мультиканом-8»

«Остановите конвейер смерти!»: что известно о гибели собак после прививки «Мультиканом-8»

С середины августа собаководы Петербурга мучаются от тревоги: питомцев необходимо прививать от бешенства, но основная в России вакцина «Мультикан-8» попала в центр скандала — известны случаи, когда в течение нескольких дней после прививки животные погибали.

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