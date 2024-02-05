Севастопольцев будут штрафовать, если они не сдадут документ до мая

До 2 мая сведения должны представить все, кто не задекларировал доход. По предварительным данным УФНС России по Севастополю, по итогам 2023 года декларации о доходах обязаны подать более 15 тысяч граждан.
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