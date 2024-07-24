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Закон и Порядок

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Как выглядела "оккупация Грузии" Россией 240 лет назад

Как выглядела "оккупация Грузии" Россией 240 лет назад

24 июля 1783 года был подписан Георгиевский трактат о переходе Восточной Грузии под покровительство Российской империи.

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