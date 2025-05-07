Это сигнал: немецкие политики приедут в Москву на 9 Мая

Парад Победы. Москва. Красная площадь. Иллюстрация: кадр видео Евродепутаты от партии «Союз Сары Вагенкнехт» (СВВ) Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених приедут в Москву на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.